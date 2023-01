Nuovo Centro dell'impiego della Trexenta e del Gerrei: lavori quasi alla fase conclusiva. Procedono senza intoppi gli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento del primo piano dell’ex Casa dello studente di Senorbì, l'edificio in via Campiooi che presto verrà adibito a Centro circoscrizionale del lavoro. L'amministrazione comunale ha deciso di assegnare i locali all’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal).

L'obiettivo è creare una struttura in grado di promuovere politiche attive di sostegno all’occupazione rivolte ai cittadini dei Comuni di Ballao, Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli e Villasalto. Il Comune di Senorbì ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro per la realizzazione delle opere interne allo stabile al fine di adeguarlo alle nuove esigenze organizzative. Altri 10mila euro sono stati stanziati dal bilancio comunale.

Il progetto prevede anche il completamento degli impianti di rete dati e di telefonia, oltre alla fornitura degli arredi per il Centro dell’impiego.

