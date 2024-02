Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione della rete fissa del gas a Senorbì, con il cantiere che nei giorni scorsi si trovava nella via Roma, la strada che da piazza Municipio si dirige verso la frazione Arixi.

In questi giorni invece i lavori stanno interessando un tratto della via Carlo Sanna e la via Coraddu, nel centro del paese.

Sono da mettere in conto alcuni rallentamenti al traffico cittadino, proprio per via della centralità del tratto di strada inevitabilmente chiuso per consentire agli operai di svolgere le operazioni in piena sicurezza.

È invece già riaperta la via Giuseppe Antonio Lonis, dopo la realizzazione degli interventi nel collegamento che intercorre tra la via Sanna e il centro storico.

Quella in fase di completamento è un’infrastruttura attesa nel territorio da ormai almeno vent’anni: l’opera consentirà un risparmio economico che sarà ancora più rilevante grazie all’arrivo del metano in Sardegna.

Il progetto di gestione della rete del gas nasce da un accordo di programma sottoscritto diversi anni fa dalle amministrazioni dei paesi appartenenti al bacino della Trexenta e ha come obiettivo quello di fornire gas nei centri abitati e nelle aree industriali di Senorbì, Ortacesus, Selegas, Barrali, San Basilio, Goni, Pimentel, Siurgus Donigala, Mandas, Gesico, Guamaggiore e Suelli (suo il ruolo di paese capofila).

