L’obiettivo è far crescere l'offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 anni (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia). A Senorbì sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido all'interno dell'area parco dell'attuale scuola per l'infanzia. «L’intervento è orientato al soddisfacimento di una richiesta sempre crescente dei servizi per i più piccoli e riuscirà a soddisfare il fabbisogno del sistema territoriale dei paesi limitrofi», spiega il sindaco Alessandro Pireddu. Il dimensionamento dell'edificio è studiato per poter ospitare almeno 60 bambini in un'area a bassa attrazione di traffico veicolare, posizionata un uno degli accessi veloci al centro abitato, all'interno di un ampio spazio attrezzato per la sicurezza e lo svago dei bambini.

La Giunta comunale ha inoltre approvato la delibera che prevede la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio della scuola dell’infanzia situata in località Simieri, alla periferia del paese. A disposizione ci sono i finanziamenti ricevuti dal Comune attraverso l’adesione e la partecipazione al bando Iscol@. Verranno spesi 150.000 euro per realizzare i lavori finalizzati all’adeguamento statico della struttura, all’adeguamento alla normativa antincendio e alle norme igienico-sanitarie. Verranno realizzati inoltre una serie di interventi di efficientamento energetico e per l’ammodernamento della rete dati, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree di accesso all’edificio. Delle somme stanziate 100.000 euro sono a carico del Ministero dell’Istruzione, 20.000 della Regione e 30.000 è la quota del cofinanziamento del Comune.

