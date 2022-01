In Trexenta dal prossimo anno scolastico ci sarà un nuovo indirizzo di studi. L’offerta formativa dell’istituto di istruzione superiore Luigi Einaudi di Senorbì si arricchisce del nuovo corso quadriennale per l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Il percorso scolastico si articola in primo e secondo biennio, supportato da una metodologia didattica moderna e innovativa con la dotazione a tutti gli iscritti di una serie di strumenti tecnologici e informatici, tra i quali libri di testo digitali e tablet. Al termine del quadriennio si consegue un titolo di studio analogo al corso tradizionale di cinque anni (si tratta perciò di un vero diploma), permettendo quindi l’accesso a un qualunque corso di studio universitario o al mondo del lavoro con un anno d’anticipo.

L’impegno settimanale per gli studenti è di 36 ore in presenza, alle quali vanno aggiunte 3 ore in modalità a distanza mediante l’utilizzo di piattaforme digitali da svolgere in remoto. L’attivazione è scaturita dall’osservazione dell’andamento del mercato del lavoro: il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.

Vincolo di ammissione sarà che gli alunni abbiano seguito un percorso di studi regolare di otto anni; non potranno essere accettate le iscrizioni di studenti provenienti per trasferimento da altri corsi quinquennali. Nel caso di iscritti superiore al numero previsto per legge verrà fatta una selezione i cui criteri saranno il voto del diploma di studio conseguito con il superamento dell’esame di stato del primo ciclo di studio e il voto riportato in un test interdisciplinare con quesiti a risposta multipla predisposto da una commissione formata da docenti dell’Istituto. Sarà data priorità alle studentesse e studenti che hanno già una sorella o un fratello frequentante l’Istituto Einaudi.

