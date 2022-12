Procedono senza sosta i lavori per la completa riqualificazione delle strutture sportive di Senorbì.

L’intera area degli impianti “Renato Sirigu” tra la via Emilio Lussu e la via Nenni è un cantiere aperto. È stato già posizionato il nuovo manto in erba sintetica nel campo da calcio utilizzato dalle società sportive, dalle associazioni dilettantistiche locali e dagli studenti delle scuole del paese. Il progetto esecutivo prevede la manutenzione straordinaria degli spogliatoi, dei campetti di calcetto esistenti, dei parcheggi e del punto ristoro. Verranno inoltre realizzati nuovi campi da calcetto e da tennis.

Da parecchio tempo nella cittadina della Trexenta non venivano investite risorse così importanti per gli impianti sportivi.

L’amministrazione comunale ha incassato 900mila euro attraverso l’adesione al bando “Sport missione” indetto dall’Istituto per il Credito Sportivo per rimettere in sesto le vecchie strutture dedicate alle attività ricreative e allo sport dilettantistico.

I restanti 100mila euro sono risorse del bilancio comunale. Si è rivelata vincente la decisione della Giunta di presentare la richiesta di finanziamento insieme all’Unione della Trexenta che, in qualità di ente intercomunale, ha partecipato al bando finalizzato a trasferire risorse ai Comuni per rimettere in funzione i vecchi impianti e favorire in questo modo le attività sociali e di aggregazione.

