L’amministrazione comunale di Senorbì ha concluso gli interventi previsti dal progetto per il completo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e per la manutenzione di quella verticale. Lavori indispensabili per risolvere il problema della segnaletica invisibile, che tanti disagi e preoccupazione stava creando nei residenti e negli automobilisti di passaggio.

Il progetto è stato avviato alcune settimane fa con la realizzazione dei lavori nella lottizzazione “Simieri” (la zona della scuola dell'infanzia), gli operai hanno poi proseguito nelle altre vie del centro abitato dove sono stati ripristinati anche i parcheggi e in particolare le aree di sosta per le persone con disabilità.

Di fondamentale importanza il completamento degli interventi di manutenzione della segnaletica nella principale via Carlo Sanna, la strada che divide in due il paese nel cuore della Trexenta. Nella trafficata strada cittadina le strisce pedonali erano praticamente invisibili, situazione che rendeva l’attraversamento a piedi rischioso soprattutto la sera quando la visibilità si riduceva ulteriormente.

L’iniziativa era inserita nel più vasto programma finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza (anche solo percepito) dei cittadini.

