La Giunta comunale di Senorbì, convocata dal sindaco Alessandro Pireddu, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede la realizzazione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico della struttura socio-assistenziale di via Danubio.

Verranno spesi 50mila euro per la riqualificazione dell’edificio che un tempo ospitava l’asilo e la ludoteca e che ora è destinato alle attività ludiche ed extrascolastiche promosse dal Comune e dalle associazioni locali. Soldi stanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in particolare attraverso i fondi europei destinati agli interventi finalizzati al risparmio energetico per lo sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli Comuni.

Nel centro socio-assistenziale di via Danubio (la struttura si trova vicino alla sede territoriale Avis) verranno effettuati una serie di interventi volti al contenimento dei consumi energetici mediante la realizzazione di un impianto di condizionamento in sostituzione di quello a gasolio presente. "Prosegue il nostro impegno verso una politica di riqualificazione e rigenerazione urbana che guarda con interesse alle misure etico-sostenibili", sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici, Carlo Mascia.

