A Senorbì sono stati inaugurati due nuovi defibrillatori semiautomatici esterni. Il Dae installato in Piazza Padre Pio, verso Sant’Andrea Frius, è stato acquistato grazie alla generosità di diverse attività commerciali e delle associazioni Carabinieri, Avis e Protezione civile di Senorbì.

L’altro strumento salvavita, posizionato in Piazza Italia (la piazza della scuola elementare, nel cuore della cittadina), invece è un regalo fatto alla comunità da parte della Fraternità della Misericordia che ha voluto in questo modo festeggiare il suo quarantacinquesimo compleanno.

L’associazione, da sempre in prima linea nella promozione di iniziative e progetti legati al benessere e al sociale, ha trasformato un momento di festa in un grande appuntamento all’insegna della solidarietà.

L’obiettivo è organizzare al più presto dei corsi per il corretto utilizzo dei nuovi dispositivi medici, strumenti in grado di salvare la vita in caso di arresto cardiaco improvviso.

I Dae devono consentire un’analisi automatica dell’attività elettrica del cuore di una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio, al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare; ove la predetta analisi sia positiva, viene effettuato un caricamento automatico dell’apparecchio volto a ripristinare un ritmo cardiaco efficace attraverso shock elettrici esterni transtoracici, d’intensità appropriata, separati da intervalli di analisi.

I defibrillatori di piazza Italia e di piazza Padre Pio, prima dell’inaugurazione alla presenza del sindaco Alessandro Pireddu, sono stati benedetti dal parroco don Giancarlo Dessì.

