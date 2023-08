Incendio nel centro abitato di Senorbì. Sono stati attimi di paura, ma pericolo scampato per i residenti del vicinato grazie all’intervento tempestivo dei volontari della Protezione civile di Senorbì e dei Vigili del fuoco di Mandas. Nel tardo pomeriggio un incendio, ancora da capire le cause, si è sviluppato in un terreno dietro l’asilo Carlo Sanna, in pieno centro abitato.

Le fiamme si sono propagate tra le sterpaglie e il fumo ha immediatamente raggiunto le abitazioni vicine, mettendo in allarme gli abitanti del quartiere. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i volontari della Protezione civile Sant’Isidoro di Senorbì che hanno la sede nella via Brigata Sassari (al piano terra della Casa di riposo Papa Giovanni XXIII), a poche decine di metri di distanza dal punto in cui è scoppiato l’incendio.

Immediatamente è scattato il sopralluogo, nel frattempo dalla Centrale operativa della Protezione civile è arrivata l’autorizzazione a intervenire. Oltre ai volontari di Senorbì (l'associazione è presieduta da Andrea Cirina), sono intervenuti i Vigili del fuoco della base territoriale di Mandas. Il fuoco è stato domato in pochissimo tempo, poi è stata bonificata l’area.

