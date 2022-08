Sono in fase di conclusione i lavori per il completamento del canale Rio San Teodoro, nella periferia verso la frazione Arixi. Manca ancora un tassello e finalmente i residenti della parte bassa di Senorbì non avranno più nulla da temere in presenza di temporali e forti piogge.

Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Pireddu e l’assessore ai Lavori pubblici hanno effettuato insieme ai tecnici comunali un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dell’opera. Tutto procede secondo il cronoprogramma stabilito in fase di appalto: sono in fase di completamento gli interventi di ricostruzione delle paratie laterali e del fondo in cemento del canale. L’obiettivo è mettere definitivamente al sicuro la parte più bassa del paese, dopo una serie di interventi di protezione dell’abitato che sono già stati realizzati negli anni scorsi dalla precedente Giunta cittadina.

I lavori che si stanno realizzando sono finanziati con 320.000 euro stanziati dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici.

