La Giunta comunale di Senorbì ha approvato la delibera che prevede l’adesione del Comune al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico. Sarà poi compito dei Servizi sociali del Comune stilare la graduatoria degli aventi diritto, secondo i criteri stabiliti per legge e legati in particolare all’attestazione Isee sui redditi delle famiglie e dei cittadini che presenteranno l’apposita domanda.

Tra i residenti che incassano gli aiuti per gli affitti ci sono anche alcuni degli inquilini degli appartamenti di via Coraddu 2, in pieno centro, acquistati dal Comune e poi concessi alle famiglie e ai cittadini con minori possibilità economica.

La delibera è passata con i voti del sindaco Alessandro Pireddu e degli assessori Filippo Follesa (anche vicesindaco), Carlo Mascia e Paola Erriu.

