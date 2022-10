L’amministrazione comunale di Senorbì ha partecipato al bando regionale finalizzato alla manutenzione e al miglioramento della viabilità e ha ottenuto un finanziamento di 300.000 euro. Soldi che verranno impiegati per realizzare una serie di interventi nel comparto viario tra la via Campioni e la via Tevere; nella zona delle scuole medie, del distretto Asl e della palestra comunale.

La Regione ha accolto la proposta progettuale presentata dall’ufficio tecnico del Comune di Senorbì che prevede l’adeguamento della viabilità esistente attraverso opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, potenziamento dei sistemi di sicurezza, razionalizzazione degli spazi della carreggiata, messa in sicurezza delle intersezioni e rifacimento della sovrastruttura stradale.

Nella cittadina al centro della Trexenta proseguono gli investimenti per la manutenzione dell’abitato, la sistemazione di parchi e giardini e la messa in sicurezza degli edifici pubblici e degli impianti sportivi.

