Nuove aree di circolazione stradale: il Comune di Senorbì deve rivedere lo stradario. La Giunta comunale ha approvato la delibera in cui vengono assegnate le denominazioni ai nuovi percorsi stradali che si sono venuti a creare all’interno del territorio comunale. In particolare sono stati realizzati di recente alcuni interventi di urbanizzazione nelle località Bingia Manna e Lau De Murtas (nel quartiere in cui sono sorte le prime case popolari), i quali hanno comportato la creazione di due diverse nuove aree di circolazione: la prima è stata intitolata Via del Convento, la seconda ha preso il nome di Via dell’Artigianato.

I nuovi percorsi sono stati subito inseriti negli elenchi comunali, per poi aggiornare lo stradario. Senorbì è uno dei pochi centri del Sud Sardegna che nell’ultimo decennio ha continuato a crescere, soprattutto per quanto riguarda l’estensione del territorio come dimostra anche la recente delibera approvata dalla Giunta convocata dal sindaco Alessandro Pireddu. E se da alcuni anni la cittadina nel cuore della Trexenta ha smesso di crescere dal punto di vista demografico (i residenti restano sotto quota 5.000, compresi quelli delle frazioni Arixi e Sisini), continua però l'estensione territoriale, come dimostra anche la nascita del nuovo polo commerciale alla periferia verso Suelli.

