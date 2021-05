L’amministrazione comunale di Senorbì ha completato i lavori per la sistemazione e l’abbellimento della piazza Padre Pio, in via Piemonte. Sono stati messi a dimora dieci grossi ulivi di circa 50 anni che si trovavano nel parco di Monte Luna, quindi già di proprietà del Comune. Il costo dell’operazione è di 4500 euro totali (450 euro a pianta).

La manutenzione del prato verde invece è garantita dai titolari del chiosco che hanno ottenuto la concessione da parte del Comune per l’utilizzo del suolo pubblico, all’interno del parco. L’amministrazione comunale ha voluto dare un’accelerata ai lavori di manutenzione dell’area proprio in vista del ritorno della Sardegna in zona gialla. "Presto arriveranno anche le nuove panchine e verranno posizionati diversi cestini per i rifiuti", dice il sindaco Alessandro Pireddu.

La piazza alla periferia del paese (verso Sant'Andrea Frius), da quando è stata inaugurata, è oggetto di una serie di interventi realizzati dalle diverse Giunte comunali che si sono succedute con l’obiettivo di ricavare, dentro il centro abitato, uno spazio adatto sia al gioco dei bambini (ci sono scivoli, altalene e altri giochi da esterno) che alle passeggiate e alla sosta degli adulti. Intanto è stato approvato il progetto per la sistemazione e la riqualificazione del parco Santa Mariedda, vicino all'antica chiesetta di Senorbì.

© Riproduzione riservata