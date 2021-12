Per evitare che i danni da maltempo interessino il centro abitato è necessario garantire con una certa frequenza la manutenzione straordinaria di edifici e strade. Ne è convinta l’amministrazione comunale di Senorbì che, nell’autunno più piovoso degli ultimi anni, ha approvato il programma e il relativo calendario con gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali e la pulizia degli alvei dei fiumi. L’obiettivo è non farsi trovare impreparati davanti a episodi meteorologici avversi.

Questa la premessa nel piano degli interventi approvato in Giunta: "Le spese per interventi di questo tipo sono prevalentemente caratterizzate da alto tasso di casualità derivante da imprevisti o situazioni non programmabili e la necessità di ricorrere con urgenza alla riparazione può insorgere senza preavviso, per cui l’ammontare della spesa complessiva è suscettibile di variazione rispetto a quanto oggi ipotizzabile in base all'andamento storico".

Da qui la necessità di mantenere nel bilancio comunale una voce flessibile per finanziare lavori di manutenzione.

Di recente, con una spesa di 4400 euro, sono stati realizzati gli interventi di sistemazione e pulizia dei terrazzi della scuola elementare e la pulizia lungo gli alvei dei fiumi a salvaguardia e tutela delle persone che vi transitano.

© Riproduzione riservata