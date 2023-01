L’amministrazione comunale di Senorbì ha confermato la sua adesione alla Fondazione del Cammino minerario di Santa Barbara con l’obiettivo di entrare a far parte dell’itinerario turistico dedicato alla santa. Itinerario che si sviluppa in Sardegna lungo gli antichi cammini minerari che attraversano i luoghi di culto e le chiese dedicate alla patrona dei minatori. «Siamo pronti a promuovere una serie di progetti e iniziative che ci consentiranno di sviluppare nuove opportunità turistiche attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e storico», ha detto il sindaco Alessandro Pireddu.

Santa Barbara è la patrona di Senorbì: viene festeggiata il 4 dicembre, data del suo martirio. Molto invocata dai militari, è anche la protettrice della Marina Militare, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle armi di Artiglieria e Genio. Costruita nel XVI secolo con un assetto di stampo tardo-gotico, la chiesa parrocchiale di Senorbì venne restaurata tra il XVII e il XVIII secolo.

La Giunta comunale – in collaborazione anche con le associazioni locali – vuole promuovere programmi e attività di studio volte a diffondere le caratteristiche e il valore del patrimonio culturale e storico del proprio territorio. Sfruttando inoltre l’occasione, data anche dall’arrivo di finanziamenti regionali e comunitari, per favorire la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti locali dell’enogastronomia e dell’artigianato in una logica di turismo sostenibile.

