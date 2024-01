Al via il piano di potenziamento dei servizi territoriali nel Comune di Senorbì. L’amministrazione comunale ha definito il programma finalizzato a una nuova localizzazione delle strutture pubbliche presenti nel territorio comunale, che sarà accompagnata da una riorganizzazione della viabilità interna al centro abitato.

«L’obiettivo è garantire una migliore fruibilità dei servizi ai cittadini e una riduzione dei disagi dei residenti», ha detto il sindaco Alessandro Pireddu, presentando il programma al Consiglio comunale.

Diverse le novità: l’ufficio del lavoro verrà trasferito in via Campioni (nei locali dell’ex Casa dello studente, in fase di ristrutturazione), e contestualmente la creazione di nuovi parcheggi nella zona circostante garantirà una migliore fruizione dei servizi del Poliambulatorio, dell’Inps e della scuola media. L’avvenuta recente aggiudicazione del nuovo appalto di raccolta differenziata consentirà a breve invece anche l’inaugurazione dell’ecocentro, servizio indispensabile nell’ambito del conferimento in maniera differenziata dei rifiuti. Nell’ambito delle opere pubbliche è inoltre prevista a breve l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione del servizio di pubblica illuminazione.

© Riproduzione riservata