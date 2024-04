Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla tradizionale passeggiata ecologica dell’Avis di Senorbì. Appuntamento giovedì 25 aprile per quella che rappresenta ormai un’occasione per giovani e meno giovani di stare a contatto con la natura e conoscere la bellezza paesaggistica del territorio.

L’iniziativa, che quest’anno tocca quota dodici edizioni, è promossa dall’associazione dei donatori con il patrocinio del Comune e la collaborazione del museo archeologico Domu Nosta (Madn), della cooperativa Sa Domu Nosta che gestisce il museo e il parco archeologico, la Fraternità della Misericordia, l'associazione Protezione civile Sant'Isidoro e gran parte del mondo dell’associazionismo da sempre molto attivo nel centro della Trexenta. «Stiamo lavorando da tempo per promuovere nuove iniziative che puntano a sensibilizzare le persone sull’importanza della donazione, un atto di solidarietà indispensabile per salvare vite umane», sottolinea Mauro Caredda, vulcanico presidente dell'Avis di Senorbì.

Questo il programma della giornata: alle 9 il ritrovo nel piazzale Monte Luna, alle 10 la partenza per la camminata di cinque chilometri, alle 11.40 la visita nell’area archeologica di Monte Luna e Santu Teru, alle 12.40 l'arrivo nel centro sportivo e alle 13 il pranzo comunitario. Per informazioni e iscrizioni: 348.6430655, avissenorbi@libero.it.

