Giovedì 9 novembre, alle 16 nel teatro comunale in via Brigata Sassari 48, si terrà la presentazione dei percorsi gratuiti di formazione professionale con sede a Senorbì. L’iniziativa è promossa dall’agenzia formativa Promoform che, attraverso i finanziamenti dell’Unione Europea e della Regione Sardegna, è pronta a far partire nel centro della Trexenta una serie di nuovi corsi di formazione per disoccupati nei diversi campi: dall’edilizia ai servizi turistici, passando per la ristorazione, l’agricoltura, il benessere e la cura della persona.

Questi corsi hanno l'obiettivo di fornire, a chi li frequenta, quelle competenze richieste dalle aziende in cerca di personale. Gli iscritti, per i quali è prevista anche una indennità di frequenza, al termine del corso avranno una qualifica di specializzazione spendibile nel mercato del lavoro.

L’obiettivo è dare una risposta concreta alla crisi occupazionale che colpisce soprattutto i centri dell’interno, tenendo conto dell’importa che riveste la specializzazione e la riqualificazione professionale in un mercato del lavoro in continua e rapida evoluzione. Verranno proposti percorsi di apprendimento efficaci, mirati all’acquisizione di competenze e conoscenze specifiche nei vari settori di intervento.

