Oltre 200mila euro per le scuole di Senorbì. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto che prevede la messa in sicurezza e la realizzazione dei lavori finalizzati ai piccoli ampliamenti e alla manutenzione programmata degli edifici scolastici dell’istituto comprensivo Luigi Mezzacapo attraverso i fondi del bando Iscol@. Interventi previsti dalla nuova programmazione del Piano triennale (2018-2020) di edilizia scolastica della Regione Sardegna.

L’importo complessivo dei lavori è di 210mila euro: 126.585 e 21.600 euro stanziati dal Ministero dell’Istruzione rispettivamente per l’edilizia scolastica e per l’adeguamento alle norme antincendio, 24.768 euro quale contributo conto termico e 37.046 euro ricavati dal bilancio comunale come quota di cofinanziamento. Il progetto prevede la realizzazione di interventi di adeguamento sismico (finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture) e per l’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio.

