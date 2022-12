Sembra un piccolo pinguino, è una gazza marina. In Sardegna non si erano mai registrati avvistamenti. Nel giro di due giorni, la presenza dell’uccello è stata segnalata per ben due volte: una a Pula, il 30 novembre, e l'altra oggi, nelle acque dell’area marina protetta di Capo Carbonara, a Villasimius.

Incontri rari, che però non devono stupire. In questi giorni arrivano segnalazioni da tutta Italia. Non si tratta di una conseguenza del cambio climatico o di stravolgimenti degli equilibri dell’ecosistema.

La spiegazione arriva dal direttore dell’Amp, Fabrizio Atzori: «Possiamo dire che è la prima volta che la presenza della gazza marina viene documentata nelle acque di Villasimius», afferma, «ma se questo fatto ha un valore scientifico, non deve destare scalpore: in letteratura è risaputo che il Mediterraneo occidentale è un areale frequentato da questa specie. Ora abbiamo gli avvistamenti. Non può che fare piacere ma no», sottolinea, «non abbiamo a che fare con una scoperta che deriva da chissà quale evento. Ora sappiamo che frequenta le nostre coste».

(Unioneonline/E.Fr.)

