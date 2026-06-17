Selargius, va avanti la campagna di derattizzazioneIl Comune informa i cittadini che è fatto assoluto divieto di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato
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Stamattina sono stati effettuati nuovi interventi di derattizzazione nell'abitato di Selargius. Si continuerà Il 2 luglio dalle ore 10:30 alle ore 10,30, i tecnici della ProService S.p.a. – Servizio Antinsetti effettueranno la derattizzazione in corrispondenza delle pertinenze pubbliche nella Via San Marco (presso numeri civici 16-48-81)
In una nota, il Comune informa i cittadini che è fatto assoluto divieto di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato, toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato, introdurre nelle pertinenze comunali trattate animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola, abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.