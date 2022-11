“Indossando le scarpette rosse”: è il titolo scelto per gli eventi previsti a Selargius in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Screening, dibattiti e musica, questo il programma organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili in collaborazione con gli assessorati agli Affari generali, alle Politiche sociali e all’associazione culturale Lorenzo Perosi.

Si parte domani, alle 15, con i controlli gratuiti della retina destinati a donne diabetiche o con fattori di rischio. Cinquanta visite - in ordine di arrivo - che andranno avanti sino alle 18. Alle 20 riflettori accesi nel teatro comunale di Si ‘e Boi, per lo spettacolo di varietà presentato da Massimiliano Medda che vedrà sul palco Silvana Maniscalco, presidente dell’associazione Donna Ceteris, suor Anna Cogoni, direttrice della casa di accoglienza per le donne vittime di violenza nata a Selargius nel 2020, e tantissimi artisti selargini che attraverso il ballo, il canto e monologhi lanceranno insieme l’ennesimo grido: “Basta violenza sulle donne”.





