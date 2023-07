Incontri pubblici, giochi a tema, app e nuovo sito internet: è pronta la campagna informativa e di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata promossa dal Comune di Selargius in collaborazione con San Germano - Gruppo Iren, nuovo gestore dei servizi di igiene urbana dallo scorso mese di marzo.

«I dettagli fanno la differenza»: è questo lo slogan scelto per la serie di appuntamenti rivolti a cittadini e commercianti per illustrare le novità del servizio e le attività in programma, che saranno presentate durante la conferenza stampa di mercoledì 12 luglio, alle 11.30, nella sala consiliare del Municipio. Seguirà, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, l’evento informativo di lancio, in programma in piazza Maria Vergine Assunta, durante il quale i cittadini potranno ricevere informazioni sulla raccolta e intrattenersi con giochi sulla differenziata. Sempre il 12 luglio, e sempre nella sala consiliare, ci sarà, alle 18, la prima serata informativa per i cittadini. A cui seguiranno tanti altri appuntamenti: giovedì 13 porte aperte all’Ufficio Anagrafe - via Metastasio, Su Planu; mercoledì 19 luglio, mercoledì 26 e mercoledì 2 agosto, incontro in Sala consiliare del Municipio di via Istria; giovedì 27 tappa all’oratorio della parrocchia di San Tarcisio.

In calendario anche quattro giornate con punti informativi, dalle 9.30 alle 12.30, al mercato in piazza Martiri di Buggerru (martedì 18, venerdì 21, martedì 25, venerdì 28 luglio e martedì 1 agosto). E poi spazio anche alle utenze non domestiche e alle attività commerciali, con tre incontri a loro dedicati, fissati alle 15,30: giovedì 13 luglio, all’Ufficio Anagrafe di via Metastasio, Su Planu; mercoledì 19 luglio, nella Sala consiliare del Municipio e giovedì 27 luglio appuntamento all’oratorio della parrocchia San Tarcisio di Is Corrias.





