Ha lottato per una settimana, ma alla fine non ce l’ha fatta. La giovane mamma selargina, Maira Ambu, 29 anni, e una figlia di due e mezzo, è morta oggi dopo giorni di coma post intervento. La sua vita si è spezzata nello stesso ospedale - il Brotzu - dove proprio tre anni fa è stata salvata da un’emorragia celebrale al quarto mese di gravidanza, per poi dare alla luce una bellissima bimba, la piccola Marisol, che proprio la giovane Maira aveva definito “un miracolo” dopo la nascita.

Una settimana un nuovo intervento, poi le improvvise complicazioni che hanno fatto precipitare la situazione. Tutta Selargius da giorni era in apprensione, in attesa di un lieto fine che però purtroppo non c’è stato.

Per papà Mariano e mamma Benedetta, distrutti dal dolore dopo la morte della loro unica figlia, insieme al marito Davide Sacceddu, una tragedia immensa. La notizia della sua morte si è diffusa subito in tutta la città.

«Abbiamo sperato tanto che Maira ce la facesse», commenta commosso il sindaco Gigi Concu, «una giovane ragazza e una madre di una bimba di due anni e mezzo che meritava un destino diverso. L’intera comunità selargina è vicina alla famiglia in questo momento di dolore».

Tanti i messaggi comparsi sui social: «Non ci sono parole piccolo Angelo, tanta tristezza». Giovedì il funerale nella parrocchia del Santissimo Salvatore alle 15,30.

© Riproduzione riservata