Un’indagine ad ampio raggio tra soggetti di età compresa tra i 18 e i 74 anni, promossa dal Cnr e dall’Università degli Studi di Milano con un obiettivo ambizioso: costruire una moderna infrastruttura nazionale per la ricerca sociale, in grado di raccogliere in modo continuativo dati affidabili e aggiornati su temi chiave come famiglia, lavoro, condizioni economiche, stili di vita, disuguaglianze e trasformazioni culturali.

Le informazioni incamerate rappresenteranno una solida base a supporto della ricerca scientifica e della divulgazione dei dati relativi alla popolazione italiana a disposizione delle istituzioni per il varo di politiche di settore.

Tra i comuni italiani selezionati figura anche Serdiana dove è stato individuato, in modo casuale, un campione di cittadini. I residenti in elenco, riceveranno una lettera con un QR Code per partecipare a un questionario online.

Chi non ha risposto sarà contattato da un operatore-intervistatore che fornirà il supporto per la compilazione del questionario. La partecipazione è volontaria. I cittadini selezionati che risponderanno alle domande riceveranno un piccolo contributo economico sotto forma di buoni spesa.

Il progetto, inserito nel programma Fostering Open Science in Social Science Research (FOSSR), è finanziato con i fondi del Pnrr.





