Martedì prossimo saranno effettuati a Selargius, i collegamenti alle abitazioni delle nuove reti idriche appena realizzate nelle vie Garibaldi, Trieste e Fratelli Cervi. Le operazioni saranno eseguite tra le 8 e le 18: durante questa fascia oraria sarà interrotta l’erogazione idrica nelle strade interessate e nelle vie limitrofe.

Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

I lavori rientrano nell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna”, tra cui Selargius, che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi PNRR del Piano nazionale di ripresa e resilienza

A Selargius Abbanoa sta anche investendo un milione e mezzo di euro sempre per i interventi di riqualificazione delle reti idriche nel centro abitato di Selargius finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: tutti gli appalti in corso rientrano nel pacchetto di interventi, approvato dal Consiglio d’Amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche.

