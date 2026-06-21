Selargius, potenziato il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti tessili sanitariIntrodotto un passaggio aggiuntivo con frequenza quindicinale
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È stato potenziato il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti tessili sanitari (panni, pannolini, pannoloni, traverse e presidi ad assorbenza) già attivo nel territorio comunale a favore delle utenze abilitate.
L'amministrazione comunale, accogliendo le segnalazioni e le esigenze manifestate dalle famiglie che usufruiscono del servizio, ha disposto l'introduzione di un passaggio aggiuntivo con frequenza quindicinale, al fine di garantire una gestione più agevole dei rifiuti e ridurre i disagi di natura igienico-sanitaria legati alla loro permanenza nelle abitazioni.
Per maggiori informazioni e per consultare il calendario aggiornato del servizio è possibile visitare il sito del gestore Selargiusostenibile.