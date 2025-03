Maxi tamponamento questa sera sulla statale 554, all’altezza dello store Minimax, vicino al bivio per Sinnai.

Nello scontro sono rimasti coinvolti 6 veicoli, diversi i feriti, non gravi. Sul posto l’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con una coda di auto in fila che arriva sino allo svincolo per Selargius.

Notizia in aggiornamento

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata