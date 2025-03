Domani 1 aprile dalle 9 alle 16 sono programmati lavori sulla rete elettrica di alcune strade urbane dove di conseguenza mancherà la corrente. Interessati tratti delle vie Campi Elisi, Terre Forru, Lazio, Emilia e Sicilia.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. L'invito è a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 3202041500, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto bisogna rivolgersi al numero verde 803500.

