Tamponamento a catena sulla provinciale Selargius-Settimo.

Tre persone sono rimaste ferite. Accompagnate in ospedale, sono state trattenute per gli accertamenti clinici necessari.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia locale del Comune di Selargius. Pesantissimi i disagi per gli automobilisti in transito sulla vicina 554 e che erano diretti proprio sulla provinciale. Si è formata una coda di alcuni chilometri con gli automobilisti che in parte sono riusciti a trovare soluzioni alternative deviando su strade secondarie.

