Sono aperti al Comune di Selargius i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi per il servizio di trasporto scolastico svolto dalle famiglie con studenti disabili residenti in città e iscritti per gli anni scolastici 2022/23 e/o 2023/2024 e/o 2024/2025 alla scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado.

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 22 aprile 2025.

