I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena hanno denunciato a Selargius per detenzione abusiva di armi e munizioni, oltre che per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un trentatreenne del luogo, operaio con precedenti vicende giudiziarie.

Tutto è partito da una querela presentata alla Stazione di Selargius dalla madre perseguitata dal giovane, che ancora una volta si era presentato da lei nonostante il divieto del gip del Tribunale di Cagliari per maltrattamenti in famiglia.

Non solo: quando i carabinieri sono arrivati a casa hanno trovato nella camera da letto del ragazzo 8 cartucce per fucile da caccia calibro 16, una pistola scacciacani calibro 22 e una cuffia nera sulla quale erano stati creati due fori per gli occhi e uno per il naso. Il necessario per una rapina.

