L’amministrazione Comunale di Selargius in collaborazione con la ditta San Germano Gruppo Iren che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, annuncia una serie di iniziative volte a promuovere e incentivare il compostaggio domestico, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e promuovere pratiche sostenibili.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla serata formativa programmata per lunedì 5 maggio alle ore 18 presso la Sala cvonsiliare del Municipio in via Istria, Selargius.

Durante la serata verranno fornite informazioni sui vantaggi ambientali ed economici della pratica di autosmaltimento domestico del rifiuto organico, sulle regole fondamentali per ottenere un buon compost, su tecniche e modalità da utilizzare per compostare e sui principali problemi che possono verificarsi durante la pratica. Sarà un’ottima opportunità per apprendere come trasformare i rifiuti organici in risorsa utile per il giardino e l’ambiente.

