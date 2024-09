Martedì 10 settembre, a un anno dall’incidente stradale in viale Marconi a Cagliari in cui hanno perso la vita quattro giovanissimi, i calciatori Simone Scuffet e Gabriele Zappa parteciperanno a Selargius al 1° Memorial in ricordo di Najibe Zaher. La ragazza quella notte viaggiava a bordo di una Ford Fiesta con gli amici, direzione Quartu. Poi il tragico epilogo che ha scosso l’Isola.

Servizi TG: Edizione 09-09-2024 13:30

Nell’ambito dell’iniziativa, organizzata dalla famiglia e dagli amici di Najibe, si terrà un incontro con i ragazzi che partecipano al Memorial. Al torneo di calcio – che coinvolgerà oltre 150 atleti - si parlerà dell’importanza di una guida sicura, per rendere i giovani più consapevoli sulla gravità delle condotte di guida non conformi alle regole.

Vi prendono parte, tra gli altri, il dirigente della Polizia Stradale di Cagliari, Giovanni Corrado Marziano; il sindaco di Selargius, Pier Luigi Concu; Antonello Fiori, presidente dell'Automobile Club Cagliari; Omar Zaher, il papà di Najibe. L’appuntamento è alle 15 nei campi di via don Bosco.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata