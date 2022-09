Sessant'anni di età, 40 in servizio nell'Arma. Giorgio Faedda, luogotenente a due stelle, va in pensione. Dopo sette anni e mezzo al comando, lascia la Stazione dei carabinieri di Selargius (che comprende anche Quartucciu), per godersi la pensione. Una carriera iniziata nella penisola con una tappa di dieci anni a Roma prima del ritorno in Sardegna, a San Vito, Ballao, Villaputzu, Donori e infine Selargius dove il luogotenente Faedda ha chiuso la lunga carriera con l'Arma.

Una storia lunghissima: Selargius sicuramente la tappa più prestigiosa con tanti riconoscimenti, belle operazioni anticrimine, con risultati sicuramente positivi: “Conservo ottimi ricordo di tutte le sedi dove sono stato in 40 anni di carriera: Selargius è stata sicuramente la sede più impegnativa. Posso dire di lasciare una cittadina, alla quale si aggiunge anche Quartucciu, in forte crescita, ma anche più tranquilla. Mi sono trovato benissimo, riuscendo a porre freno alla microcriminalità, grazie anche alla prevenzione che ha caratterizzato il nostro operato”.

