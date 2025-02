Addio alla rete colabrodo in via Roma, a Selargius, dove, da tempo, si concentravano le perdite che troppo spesso hanno lasciato a secco i rubinetti in tutta la città.

Dopo il pressing del Comune, lunedì inizieranno i lavori. «A seguito delle continue e inaccettabili perdite, delle interruzioni improvvise e dei comprensibili disagi che da anni siamo costretti a subire, ho richiesto ed effettuato un sopralluogo con i tecnici di Abbanoa nei giorni scorsi per valutare le condizioni di via Roma», annuncia il sindaco Gigi Concu. «È emersa la necessità di procedere con urgenza, così come da comunicazione di Abbanoa, con lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’efficientamento delle reti lungo via Roma, da via San Martino a via San Salvatore, con la realizzazione di due condotte idriche sui due lati della carreggiata per uno sviluppo complessivo pari a circa 900 metri di condotta idrica in sostituzione delle esistenti e il rifacimento degli allacci in diramazione a servizio delle utenze».

Lavori che - come scrive la stessa Abbanoa - «rivestono carattere d’urgenza in quanto, a seguito delle verifiche effettuate sullo stato di conservazione, si sono riscontrate numerose anomalie strutturali che necessitano un’immediata risoluzione mediante l’integrale sostituzione delle tubazioni insistenti appartenenti al primo impianto cittadino».

Il cantiere, che partirà lunedì 3 marzo, durerà circa 50 giorni, con ultimazione prevista per il 20 aprile, imprevisti permettendo. «Al fine di limitare i disagi il più possibile si procederà per step», spiega Concu, «con chiusure parziali e variazioni della circolazione locale ed extra locale».

Poi l’appello al buon senso: «chiedo di pazientare e di comprendere che si tratta di lavori assolutamente necessari per risolvere le note problematiche che si trascinano da anni».

© Riproduzione riservata