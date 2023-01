Un giovane di 25 anni è stato azzannato da un cane a Selargius. La vittima stava attraversando la via Pitagora col suo cagnolino al guinzaglio quando è improvvisamente comparso un grosso cane da guardia che lo ha morsicato a un braccio. Il 25enne è riuscito a mettersi in salvo salendo in auto, e il cane poi si è allontanato.

Immediati i soccorsi con l’arrivo di un’ambulanza: il ferito, residente a Selargius, è stato accompagnato all’ospedale Brotzu dove è stato medicato e trattenuto in osservazione. Il suo cagnolino si sarebbe nascosto in qualche parte: non dovrebbe avere riportato alcuna ferita.

Sul posto i carabinieri della stazione di Selargius e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che in via Pitagora hanno cercato di risalire al proprietario del cane.

Un nuovo drammatico episodio insomma: meno di un mese fa, a Maracalagonis, un randagio aveva assalito e ucciso i due cagnolini di una donna a sua volta azzannata a un braccio. Finita in ospedale è stata dimessa una decina di giorni fa dopo lunghe sofferenze.

