Scontro fra un'auto e una Moto-Ape sulla statale 387 in territorio di Selargius, all’altezza del canile.

Il conducente dell’Ape è stato subito soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale in codice rosso. La prognosi è legata agli accertamenti in corso da parte dei sanitari.

Nell’impatto, avvenuto per cause in via di accertamento, l’Ape si è capovolta. Sul posto per i rilievi sono invece intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Quartu e della Stazione di Selargius coordinati dal luogotenente Andrea Boni. Pesanti i disagi per gli automobilisti in transito.

