Marciapiedi, scuole e impianti sportivi: per un importo complessivo di oltre 71 milioni di euro, suddivisi in tre anni.

«Una cifra importante, che consentirà di dare risposta a diverse esigenze del territorio e dei nostri concittadini,» commenta soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici di Selargius Claudio Argiolas.

Dopo l’approvazione in Giunta, il Piano triennale delle opere pubbliche ha ottenuto anche il via libera del Consiglio. Nel documento che traccia il futuro di Selargius, si parte con i 2 milioni e 500mila euro che consentiranno di realizzare la connessione dei Parchi lineari da Is Pontis Paris alla 554 Settimo San Pietro, «intervento che vede la realizzazione di 3 chilometri circa di pista ciclabile (in doppio senso di marcia) che connetterà l'ingresso della città dalla via Angyoi (zona salesiani), con la fermata della metropolitana situata in via delle Camelie nella zona de Su Tremini de Basciu», sottolinea l’assessore. «Sempre nello stesso anno procederemo con la riqualificazione dell’impianto sportivo di Su Planu. Grazie al contributo regionale dell'importo di 350mila euro abbiamo previsto la ristrutturazione degli spogliatoi e I’adeguamento alle norme di sicurezza del campo».

Per il secondo anno ci sono opere per oltre 22 milioni di euro, 400mila sono destinati alla riqualificazione dei marciapiedi: «Si procederà all'affidamento di una progettazione che studi il territorio, nel frattempo si interverrà sui tratti più disastrati. Ovviamente è solo un punto di partenza, finalizzato a rendere i marciapiedi agilmente percorribili da tutti e soprattutto ad abbattere le barriere architettoniche dovute a leggi urbanistiche del passato poco attente ai diritti dei portatori di handicap, tema a me molto caro e per il quale come Amministrazione abbiamo sempre mostrato grande sensibilità».

In elenco anche l’intervento di recupero conservativo della Cappella del Cimitero (importo 500mila euro, il progetto definitivo attualmente è al vaglio della soprintendenza); la manutenzione straordinaria della scuola secondaria di via Bixio (600.000 euro). Sempre al secondo anno è prevista la realizzazione del Centro di Aggregazione polifunzionale a Su Planu, con aree verdi e parcheggi. E ancora riqualificazione pavimentazione e adeguamenti esterni palestra di via Ariosto, e tanti altri interventi che daranno risposte al territorio.

«I lavori della Giunta, tramite gli uffici, proseguono all'insegna della continuità, con poco meno di 11milioni di lavori cantierati da giugno 2023, segno inequivocabile che l’Amministrazione è attiva e molto attenta al territorio».

