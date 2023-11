C’è il liceo scientifico Pacinotti in testa alle scuole superiori di Cagliari. Nello consueto studio annuale di Eduscopio, l’istituto di via Liguria è ancora il migliore del capoluogo (e anche della Sardegna). La ricerca del portale della Fondazione Agnelli prende in considerazione più parametri: il primo è quello relativo alla media dei voti universitari ottenuti dai diplomati del liceo. L’altro, invece, tiene conto dei crediti universitari ottenuti nel primo anno universitario: entrambi gli indici, però, sono rapportati alla difficoltà delle facoltà e dei singoli esami.

Il Pacinotti ha raccolto un punteggio superiore a 75, a debita distanza dagli altri scientifici, ma anche dagli altri istituti in generale. Dietro, infatti, con 72 si posiziona l’Alberti, nella sua versione delle scienze applicate (lo scientifico tradizionale, invece, è fermo a 66,5). Terzo gradino del podio per un altro scientifico, l’Euclide, con poco più di 70. Fuori dalla “zona medaglia” c’è il primo classico, il Dettori, che ha raccolto un punteggio complessivo di 66,9, meglio di tutti gli altri istituti della stessa tipologia. Tra gli omologhi, infatti, seguono Vittorio Emanuele e Motzo, con Siotto al quarto posto.

Tra i linguistici il primo è l’Eleonora d’Arborea, che porta a casa una valutazione di 55,6, mentre tra i tecnici il migliore è il Bacaredda. Diverso il discorso se la classifica viene stilata in base alla possibilità di trovare lavoro dopo aver completato la scuola: in questa analisi, il migliore di tutti è il tecnico-tecnologico Marconi, decisamente staccato dal secondo, il Mattei, e il terzo, il Meucci.

