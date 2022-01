Dei mille tamponi rapidi assegnati dall’Ats al Comune di Sinnai per lo screening sulle scolaresche effettuato sabato e domenica, ne sono rimasti a disposizione 380 ancora custoditi dal Comune. E così il sindaco Tarcisio Anedda ha scritto alla Asl chiedendo che gli stessi tamponi restino a disposizione del Comune per essere subito utilizzati, e non sono nelle scuole, ma anche per qualche altra iniziativa.

In attesa della risposta della Asl, lo stesso Comune in un comunicato ringrazia i medici e l’intero personale sanitario che ha aderito volontariamente allo screening.

Ringraziamenti anche alla Polizia locale, alle associazioni di volontariato e ad alcuni uffici comunali che hanno organizzato in temi brevissimi le due giornate. E ancora, alle famiglie, ai ragazzi e ai dirigenti scolastici per l’adesione data nell’occasione.

