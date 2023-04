Brutto incidente sula strada provinciale numero 7 di Villasor. Il sinistro, avvenuto a ridosso dell'incrocio a raso con la bretella che collega la sp4 e via Flumendosa, ha coinvolto due auto e quattro persone, di cui una in codice rosso (ma per dinamica). Tutti e quattro sarebbero fuori pericolo.

Ancora in fase di studio le dinamiche dell'incidente, avvenuto intorno alle 16, anche se secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una mancata precedenza. Una delle auto arrivava da Monastir, la seconda da Villasor.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, oltre alla radiomobile, i vigili del fuoco di Cagliari per aiutare nelle operazioni e la Polizia Municipale. Le forze dell'ordine si sono occupate di amministrare il traffico che è rimasto rallentato per l'ora successiva.

