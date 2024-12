Incidente stradale ieri sera sulla provinciale 8 in territorio di Selargius: coinvolte alcune auto rimaste danneggiate. Il bilancio, nonostante i pesanti disagi per il traffico, è di due i feriti non in gravi condizioni.

Uno degli automobilisti è stato accompagnato in ospedale dove è stato trattenuto in osservazione. Sul posto si sono recati i carabinieri per ricostruire l'accaduto e per risalire alle eventuali responsabilità.

Un altro incidente è accaduto sulla circonvallazione sullo svincolo della via Corsica a Settimo San Pietro dove un'auto è volata fuori strada finendo sul terreno. Illeso il conducente. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge.

© Riproduzione riservata