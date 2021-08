Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stanotte in territorio di Elmas. Soccorse dal 118, sono state accompagnate in ospedale. I due sono stati ricoverati per accertamenti. Non sarebbero comunque gravi.

L'incidente è avvenuto prima della mezzanotte all'altezza della rotatoria all'ingresso dell'aeroporto di Elmas. Uno scontro violentissimo fra due auto: una si è ribaltata col conducente e un passeggero rimasti feriti.

Sul posto le ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco che hanno liberato i feriti dalle lamiere contorte, mettendo poi in sicurezza la strada.

