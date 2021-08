Incidente stradale nella tarda mattinata di questa mattina a Castiadas.

Sulla strada provinciale 18 e all'altezza del km 14,800, per cause ancora da accertare due autovetture condotte da due donne sono rimaste coinvolte in uno scontro: una si è ribaltata su un fianco.

Per le due conducenti, fortunatamente, solo qualche escoriazione e un grande spavento.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco del comando di Cagliari hanno delimitato l'area e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto presenti i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata