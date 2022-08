Incidente prima delle 23 di ieri sera sulla Strada Statale 125 all'altezza di Solanas.

Un'auto e una moto si sono scontrate per cause in via di accertamento: il motociclista è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è stato trattenuto in osservazione.

Ha riportato per fortuna solo ferite superficiali. Illeso l'automobilista. Lunghe code si sono create sulla strada, in entrambe le direzioni di marcia.

