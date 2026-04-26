l’incidente
26 aprile 2026 alle 09:18
Scontro a Selargius, trenta giorni di prognosi al conducente feritoMigliorano le condizioni dell’uomo ricoverato dopo un tamponamento in via Nenni
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Migliorano le condizioni del 40enne ricoverato in codice rosso dopo un incidente avvenuto ieri sera nella via Nenni a Selargius.
I medici gli hanno assegnato trenta giorni di cure.
I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Selargius. Secondo i primi accertamenti l'incidente sarebbe stato provocato da un tamponamento fra l'auto della vittima e quella che viaggiava dietro. La vittima è stata subito soccorsa e accompagnata in ospedale.
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