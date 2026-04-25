via pietro nenni
25 aprile 2026 alle 19:35aggiornato il 25 aprile 2026 alle 19:49
Si ribalta con l’auto a Selargius: conducente in codice rossoIl ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Pronto soccorso del Brotzu
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Incidente stradale questa sera a Selargius, in via Pietro Nenni. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si sarebbe ribaltata autonomamente.
Alla guida il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto con un’ambulanza medicalizzata e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Brotzu.
Sul posto sono in corso i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.
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