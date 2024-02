A Dolianova è stato inaugurato un murale per ricordare Daniele Picciau, il 32enne morto lo scorso 12 novembre in un tragico incidente sulla 387. L’opera, voluta dai familiari e amici più stretti, è stata realizzata in via Pertini.

In primo piano, sulla sinistra, il volto del giovane: sorridente, occhiali da sole sul capo. Alle sue spalle il paese, incorniciato da una natura rigogliosa e rischiarato dai raggi del sole. Il ragazzo è l’unica vittima dello schianto sulla Statale, in territorio di Soleminis. A bordo della Bmw viaggiavano in 4, in direzione Cagliari, quando c’è stato l’impatto contro il guardrail. Picciau viaggiava nel sedile anteriore del passeggero.

Per i parenti l’opera è «un capolavoro. Così possiamo vederlo ogni giorno vicino a casa, anche se dipinto su un muro. Ed è come averlo ancora qui con noi».

